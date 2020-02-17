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ve hangi ünlü ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ve hangi ünlü ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:12 ABONE OL
Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır?

Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır?

B-HEİDİ (CEVAP)

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Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır?
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