Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 17.2.2020 21:11Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:12ABONE OL
Peter ve Clara hangi ünlü çizgi film ve roman karakterinin en yakın arkadaşlarıdır?