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reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, ÇGHB 2 ve  reyting sonuçları belli oldu mu?

Pazar akşamı reyting sonuçları konusunda oldukça yoğun bir rekabet yaşandı. Geçtiğimiz akşam ATV'de aksiyon dolu filmler izleyicilerinin karşısına çıkarken, Kanal D'de sevilen program Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Güvercin dizisi ve Tv8 ekranlarında yeni sezonuyla 2020 ekrana gelmişti. Medya gündemini takip edenler '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken sezona yeni başlayan yarışma programı Survivor sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Survivor 2020 programı sıralaması ne oldu?

Giriş Tarihi: 17.2.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 08:57 ABONE OL
16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, ÇGHB 2 ve Survivor reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de aksiyon dolu filmler, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Tv8 ekranlarında heyecanla beklenen yarışma programı yayınlandı. Buna göre medya gündemini takip eden vatandaşlar " Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için geçtiğimiz akşam mücadele etti. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan Survivor yarışması reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 ŞUBAT

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizin devamından 16 Şubat sıralamalarına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz…

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16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, ÇGHB 2 ve Survivor reyting sonuçları belli oldu mu?
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