Richard Bach'ın '' Martı'' adlı kitabının ana karakteri olan martının adı nedir? Milyoner'de Ufuk Koçak'a sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Richard Bach'ın '' Martı' adlı kitabının ana karakteri olan martının adı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de Ufukl Koçak'a az önce sorulan Richard Bach'ın '' Martı'' adlı kitabının ana karakteri olan martının adı nedir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Richard Bach'ın '' Martı''' adlı kitabının ana karakteri olan martının adı nedir?

A- Patrick Bateman

B- Tom Ripley

C- Jonathan Livingston (cevap)

D- Hercula poirot