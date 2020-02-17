Survivor 2020 Elif Yıldırım Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nereli?

Milli atletlerimizden olan Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda yer aldı. Pazar akşamı ekrana gelen yapım en çok izlenenler arasında yerini alırken programın yarışmacıları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2012 yaz olimpiyatlarında bayrak yarışına katılan en genç milli atlet unvanına sahip olan Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor 2020 Ünlüler Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ÜNLÜLER ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Haberimizin içerisinden Elif Yıldırım Gören biyografisine ulaşabilirsiniz.