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kimdir? ve nerelidir?

16 Şubat Pazar akşamı başlayan yarışmacıları merak edildi. Ünlüler kadrosunda yer alan favori isimlerden biri olan ismi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Beğenilerek izlenilen yarışma programları arasında yer alan Survivor tüm hızıyla devam ederken bu akşam da ekranlarda yerini alacak. Yarışmanın favori isimlerinden olan Best Model of Turkey seçilen Mert Öcal kimdir? ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 17.2.2020 17:39 ABONE OL
Survivor 2020 Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nerelidir?

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat veren Mert Öcal ismi merak edildi. Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda yer alan isim arama motorları üzerinden araştırılıyor. Best Model of Turkey seçildikten sonra 2004 yılında Best Model of The World yarışmasını kazanan, birçok projede rol alan isim yarışmanın favori isimleri arasında yerini aldı. Buna göre; Survivor 2020 Ünlüler kadrosundaki isim Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nerelidir?

SURVİVOR ÜNLÜLER MERT ÖCAL KİMDİR?

Haberimizin içerisinden Survivor 2020 kadrosunda yer alan Mert Öcal biyografisine ulaşabilirsiniz.

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Survivor 2020 Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nerelidir?
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