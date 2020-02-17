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2020 yarışmacıları sürpriz isimler! - Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler yarışıyor?

Ekranların sevilen yarışma programı , bu akşam başlıyor. Ünlüler takımında ve Gönüllüler takımında yarışacak olan yarışmacılar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu yarışmacılardan Ünlüler kadrosunda yer alan Tuğba Melis Öztürk, Barış Murat Yağcı, Ersin Korkut, Mert Öcal, Uğur Pektaş ve Sercan Yıldırım en dikkat çeken isimler oldu. Gönüllüler takımında ise Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven merak edilen isimler arasında yer aldı. Survivor Türkiye 2020 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları ile ilgili detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 09:30 ABONE OL
Survivor 2020 yarışmacıları sürpriz isimler! Survivor Ünlüler - Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler yarışıyor?

'da heyecan bu akşam başlıyor. Ekranların sevilen yarışma programı yeni sezonu ile yine birçok kişiyi televizyonları başına kilitleyecek. Ünlüler - Gönüllüler konsepti ile yapılacak yarışmada boy gösterecek kişiler ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu yarışmacılardan Ünlüler kadrosunda yer alan Tuğba Melis Öztürk, Barış Murat Yağcı, Ersin Korkut, Mert Öcal, Uğur Pektaş ve Sercan Yıldırım en dikkat çeken isimler oldu. Gönüllüler takımında ise Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven yakından araştırılmaya başladı. Peki, Survivor yarışmacıları kimler? İşte 2020 Survivor Türkiye yarışmacıları!

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER – GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara geliyor. Survivor 'da yeni sezonda birbirinden ünlü yarışmacılar boy gösterecek. Güçlü bir Gönüllüler takımı ise Ünlüler takımına karşı üstünlük kurmaya sağlayacak.

İşte Survivor yarışmacıları;

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Survivor 2020 yarışmacıları sürpriz isimler! Survivor Ünlüler - Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler yarışıyor?
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