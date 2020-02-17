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Survivor kimdir? , yaşı, boyu ve hakkında tüm merak edilenler

Tanıtım filminde sarf ettiği “Bütün enerjimi Survivor’ı kazanmaya adayacağım.” Sözleriyle yarışmadaki iddiasını ispat eden kimdir? ’nin dün akşam ekrana gelen bölümünün ardından dikkat çeken isimler arasında Makbule Karabudak da yer aldı. Enerjik yapısıyla izleyicilerin beğenisini kazanan genç yarışmacı kendisini, sahip olduğu enerjiyle tanımlıyor. Peki Makbule Karabudak, nefes kesen parkurları ve ada hayatı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor’da uzun süreler kendine yer edinebilecek mi? İşte Makbule Karabudak’ın nereli, yaşı ve boyu kaç gibi soruların yanıtlarını içeren biyografisi…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 17:26 ABONE OL
Survivor Makbule Karabudak kimdir? Makbule Karabudak nereli, yaşı, boyu ve hakkında tüm merak edilenler

Yoğun bir tempoda geçen hayatını sürdürdüğü enerjisini Survivor 2020 yarışmasında kullanmak istediğini ve bu sayede yarışmayı kazanabileceğine inandığını açıklayan Makbule Karabudak kimdir? Genç yarışmacının boyu, kilosu, ne iş yaptığı ve nereli olduğu merak ediliyor. Ekrana gelen ilk bölümün ardından izleyicilerin beğenisini kazanan yarışmacı hakkında arama motorlarında çeşitli soruların yanıtları araştırılıyor. İşte 1992 İstanbul doğumlu Makbule Karabudak nereli, kaç yaşında, boyu kaç gibi sorular ile birlikte Makbule Karabudak biyografisi…

SURVİVOR MAKBULE KARABUDAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1992 İstanbul doğumlu Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak'ın biyografisi ve hakkında merak edilen detaylar;

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Survivor Makbule Karabudak kimdir? Makbule Karabudak nereli, yaşı, boyu ve hakkında tüm merak edilenler
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