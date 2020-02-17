Survivor’da bir ilk yaşanacak! 2020 Survivor Ünlülüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Ada konseyinde ilk elenme adayı açıklandı

Survivor'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam oynanan yarışmalarda Ünlüler takımı ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kazanarak Survivor'a mükemmel bir başlangıç yaptı. Ünlülüler takımında Tuğba Melis Öztürk, Barış Murat Yağcı, Ersin Korkut, Mert Öcal, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç ve Ersin Korkut en çok merak edilen isimler oldu. Gönüllüler takımında ise Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Tayfun Erdoğan ile ilgili bilgiler yakından araştırılıyor. Öte yandan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında ilk elenme adayı da belli oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor, dün akşam yayınlanan ilk bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmalar gerginlik ile başladı. Yarışmacılar ile ilgili bilgiler ise merak konusu oldu.

İLK ELENME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor tarihinin en hızlı elenme gecesinin yaşanacağının açıklanmasının ardından yarışmacılar da şoke oldu. Yapılan dokunulmazlık oyununun ardından ilk elenme adayı ise açıklandı.

İşte Survivor 2020 yarışmacıları ve diğer tüm detaylar;