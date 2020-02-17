Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Türkiye'nin hangi ili, Türkiye'den tek ille komşudur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Türkiye'nin hangi ili, Türkiye'den tek ille komşudur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türkiye'nin hangi ili, Türkiye'den tek ille komşudur?

A- EDİRNE

B- IĞDIR

C- KİLİS (CEVAP)

D- ÇANAKKALE