Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Üst üste 73 resmi maçını kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Üst üste 73 resmi maçını kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Üst üste 73 resmi maçını kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?

A- ECZACIBAŞI

B-VAKIFBANK (CEVAP)

C- GALATASARAY

D- FENERBAHÇE