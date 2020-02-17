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Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı ''Scarface'' filminde karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:23 ABONE OL
Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı ''Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

A- AL PACİNO (CEVAP)

B- BRUCE WİLLİİS

C- SYLVESTER STALLONE

D-HARRİSON FORD

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