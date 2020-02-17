Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı 1983 yapımı '' Scarface'' filminde Tony Montana karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

A- AL PACİNO (CEVAP)

B- BRUCE WİLLİİS

C- SYLVESTER STALLONE

D-HARRİSON FORD