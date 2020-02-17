Zalim İstanbul 31.bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul yeni bölümde şoke eden sahne!

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran hayatına ilk başladığı andan itibaren oldukça sevilen dizi Pazartesi akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Deniz Uğur, Mine Tugay, Fikret Kuşkan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Cenk ile Cemre hayatta kalabilmek adına direnecekler. Öte yandan Cemre'ye Ceren'in babası olduğunu söylemesi damga vuracak. Nedim'in son anda kahramanca gelen hamlesi ise Cenk ile Cemre'ye ikinci bir şansı tanıyacak. Merakla beklenen Zalim İstanbul 31.bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak?

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre'ye gerçekleri itiraf eder. Nedim'in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur.

Agah, Cemre'yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz'i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre'nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre'yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.

Bütün bunlar olurken Ceren, üstündeki baskıya daha fazla dayanamaz ve ablasına bebeği hakkında gerçekleri söylemek için harekete geçer.

Oya ise, büyük planını adım adım kurmaktadır. Ufukta, köşkte yaşamaya başlayacak olan gizemli bir misafir görünür.

ZALİM İSTANBUL 31.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!