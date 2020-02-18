Çukur 88. son bölüm yayınlandı! "Koçovalı kardeşler yüzleşiyor!" Çukur 89. bölüm fragmanı tamamı izle yayınlandı mı?

Çukur 88. Bölüm izle şeklindeki araştırmalar tüm hızıyla devam ederken yapımda dün akşam Selim ve Cumali ile yüzleşen Yamaç aynı zamanda ise Çağatay'dan gelecek olan hamleden kurtulmaya çalışıyor. Her hafta aksiyon dolu sahneleriyle seyircilerini ekranlara kilitleyen diziyi geçtiğimiz akşam kaçıran vatandaşlar internet üzerinden Çukur 88. Bölüm tamamı izle linkini araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde Çukur son bölüm ile ilgili tüm detayları öğrenebilir aynı zamanda yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

ÇUKUR 88. SON BÖLÜM YAYINLANDI!

Show Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 88. bölüm tamamı izle şeklindeki araştırmalar dizinin dün akşamki son bölümünü kaçıran vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte bu hafta yaşananlar;

Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek.

ÇUKUR 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dün akşam Çukur 88. bölüm Show Tv ekranlarında yayınlandı. Dizinin sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalarına başlarken yapımın yayın kanalı Show Tv henüz Çukur 89. bölüm fragmanını yayınlamadı. Ancak yayınlandığı an haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz...