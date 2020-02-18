John Wick 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? John Wick 2 nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

JOHN WİCK 2 KONUSU NEDİR? Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir. JOHN WİCK 2 NEREDE ÇEKİLDİ? John Wick 2'nin büyük bir bölümü İtalya'nın Roma kentinde çekildi. JOHN WİCK 2 OYUNCULARI KİMLER? Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose

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John Wick 2 filmi konusu gerçek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2017 yapımı olan filmin başrolünde Matrıx filmiyle ünlenen başarılı oyuncu Keanu Reeves bulunuyor. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören film gerçek bir hikayeyi anlatıp anlatmadığı ise merak konusu oldu. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, John Wick 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick 2 filmi hakkında detaylar haberimizde…