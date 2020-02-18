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belli oldu mu? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul 17 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

17 Şubat merakla bekleniyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul gibi dizilerin olması ekran mücadelesini iyice arttırdı. Medya gündemini yakından takip edenler internet üzerinden reyting sonuçları araması yapıyorlar. Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu ? Sıralamada birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:58 ABONE OL
Reyting sonuçları belli oldu mu? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul 17 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Güncel olarak takip edilen konulardan bir tanesi reyting sonuçları oluyor. Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımlar birinci olabilmek adına kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar kendi izledikleri ve beğendikleri yapımın birinci olmasını istiyor. Günün dizileri ve filmlerinin yarışa girdiği 17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT PAZARTESİ

Haberimizin içerisinden 17 Şubat Pazartesi reyting sonuçlarına ulaşabilir, hangi yapımların birinci olduğunu öğrenebilirsiniz.

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Reyting sonuçları belli oldu mu? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul 17 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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