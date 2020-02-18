Reyting sonuçları belli oldu mu? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul 17 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Güncel olarak takip edilen konulardan bir tanesi reyting sonuçları oluyor. Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımlar birinci olabilmek adına kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar kendi izledikleri ve beğendikleri yapımın birinci olmasını istiyor. Günün dizileri ve filmlerinin yarışa girdiği 17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT PAZARTESİ

Haberimizin içerisinden 17 Şubat Pazartesi reyting sonuçlarına ulaşabilir, hangi yapımların birinci olduğunu öğrenebilirsiniz.