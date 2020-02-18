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Son dakika haberi: ’da iki isim gönderiliyor! Survivor’da ’a ne oldu, ayrılacak mı?

Televizyonların sevilen yarışma programı ’da heyecan devam ederken son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Acun Ilıcalı, son yayınlanan programında ünlüler takımına kötü haberinin olacağını söylemişti. Ada konseyinde ’ın görünmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Survivor Uğur Pektaş’a ne oldu, ayrılacak mı? Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi olacak gibi soruların cevabı merak edilmeye başladı. Acun Ilıcalı’dan konu ile ilgili bugün bir son dakika açıklaması daha geldi. Peki, Uğur Pektaş’ın sakatlığı nedir, Survivor’dan ayrılıyor mu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 18.2.2020 15:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Survivor’da iki isim gönderiliyor! Survivor’da Uğur Pektaş’a ne oldu, ayrılacak mı?

tarihinin ilk şampiyonu olan 'ın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışmalarda oyunlara çıkmayan ve son bölümde ada konseyinde görünmeyen ünlü oyuncuya ne olduğu araştırılıyor. Acun ılıcalı'nın yeni bölüm fragmanında ünlülere kötü haberinin olacağını duyurmasının ardından ''Uğur Pektaş yarışmadan ayrılacak mı'' sorusu akıllara gelmeye başladı. Ilıcalı, Survivor Panaroma programına katılarak bugün konu ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması yaptı.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'DAN AYRILIYOR MU?

İlk Survivor şampiyonu Uğur Pektaş'tan kötü haberler peş peşe geldi. Ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununda yarışamayan ünlü oyuncuya ne olduğu merak edilirken, konu ile ilgili en net açıklama bugün yapıldı.

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Survivor’da iki isim gönderiliyor! Survivor’da Uğur Pektaş’a ne oldu, ayrılacak mı?
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