Son dakika haberi: Survivor’da iki isim gönderiliyor! Survivor’da Uğur Pektaş’a ne oldu, ayrılacak mı?

Survivor tarihinin ilk şampiyonu olan Uğur Pektaş'ın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışmalarda oyunlara çıkmayan ve son bölümde ada konseyinde görünmeyen ünlü oyuncuya ne olduğu araştırılıyor. Acun ılıcalı'nın yeni bölüm fragmanında ünlülere kötü haberinin olacağını duyurmasının ardından ''Uğur Pektaş yarışmadan ayrılacak mı'' sorusu akıllara gelmeye başladı. Ilıcalı, Survivor Panaroma programına katılarak bugün konu ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması yaptı.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'DAN AYRILIYOR MU?

İlk Survivor şampiyonu Uğur Pektaş'tan kötü haberler peş peşe geldi. Ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununda yarışamayan ünlü oyuncuya ne olduğu merak edilirken, konu ile ilgili en net açıklama bugün yapıldı.

İşte detaylar;