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Survivor'da elenen oldu mu? Survivor 2020'de konseyde ilk eleme adayı kim oldu?

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2020'de konseyde ilk eleme adayı kim oldu? Dün ilk bölümü ile ekranlara gelen yarışma programında ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık ve barakanın sahibi olabilmek için mücadele verdi. Oyun sonucunda galip gelen takım ünlüler olurken bu akşam yapılacak olan ada konseyinde eleme adayları belirlenecek. İlk bölümü ile izleyicilerine heyecanlı anlar yaşatan program ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Survivor’da bu akşam kim elendi? Survivor 2020 Gönüllüler takımında elenme adayları kimler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 17:32 ABONE OL
Survivor'da elenen oldu mu? Survivor 2020'de konseyde ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu bu akşam programın ilk bölümü ile gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki çekişmeli mücadele izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken dokunulmazlık oyununu kazanan takım barakanın sahibi olacaktı. Yarışmanın galibi kırmızılı takım yani ünlüler oldu. Bunun üzerine gerçekleşen ada konseyinde eleme adayları bu akşam belirlenecek. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 2020 Gönüllüler takımında elenme adayları kimler? İşte detaylar…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu akşam sezona ilk bölümü ile başlayan yarışma programı her zaman olduğu gibi izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde galip gelen takım kırmızılılar olurken mavi takımdan eleme adaylar belirlenecek.

Haberimizin devamından Survivor'da elenen isim kim olacak? Sorusu ile ilgili detaylara ve tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz…

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Survivor'da elenen oldu mu? Survivor 2020'de konseyde ilk eleme adayı kim oldu?
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