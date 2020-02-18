Survivor'da Uğur Pektaş neden yok, elendi mi? Uğur Pektaş sakatlandı mı, Survivor'dan ayrılacak mı?

Eleme konseyinden ilk görüntülerin olduğu fragmanın paylaşılması üzerine izleyicilerin dikkatini çeken bir konu Uğur Pektaş Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Sorusu oldu. Ünlü oyuncunun fragmanda yer almaması programın sıkı takipçileri tarafından fark edilirken iddialı isimler arasında yerini alan Pektaş'ın yarışmadan diskalifiye olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2005 sezonunda şampiyon olan ünlüler takımı yarışmacısının yarışma hayatının başlamadan bittiği birçok kişi tarafından ortaya atılırken izleyiciler araştırmalarına başladı. Peki, Uğur Pektaş Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor yeni bölüm fragmanındaki konseyde neden yok? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

SURVİVOR 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Survivor 2020 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor'da eleme gecesi heyecanı! Kim veda edecek? | Video

SURVİVOR'DA ŞOK EDEN İDDİA! UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Henüz 2020 sezonuna yeni başlayan programın 3. Bölüm fragmanında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ünlüler takımının iddialı isimleri arasındaki yerini alan ve programa daha önceden katılmış 2005 sezonu şampiyonu Uğur Pektaş'ın Survivor yeni bölüm fragmanında bulunmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bunun üzerine ise Uğur Pektaş neden yok elendi mi şeklindeki birçok soru internet üzerinde gündem haline gelen konular arasında yerini aldı.

Bilindiği üzere gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler olmuş ve ilk eleme adayı da gönüllüler takımındaki yerini alan Fatma Günaydın olmuştu. 2. ve 3. eleme adayı ise en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim 18 Şubat akşamı yani bu gece belirlenecek.

Binlerce kişinin heyecanla beklediği yarışmada Uğur Pektaş elendi mi? Sorusu bu akşam Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan bölümde cevap bulacak.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.