Afili Aşk neden yok, final mi yaptı? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kanal D yayın akışı!

Afili Aşk neden yok, yeni bölüm ne zaman? Şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya başlarken dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D yayın akışı içerisinde görünmüyor olması yapımın sıkı takipçilerinin dikkatini çekerken kanaldan konu ile ilgili bir açıklama geldi. apımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği dizi 34.bölümü ile yeni gününde ekranlara geleceği bildirilirken binlerce kişi internet üzerinden Kanal D yayın akışı ve Afili Aşk neden yok, final mi yaptı gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Kanal D ekranlarının sevilen romantik komedi türündeki yapımı Afili Aşk yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

AFİLİ AŞK NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul gibi oyuncuların yer aldığı sevilen yapım sezonun en çok izlenen romantik komedi türü dizisi arasında yer alırken yayın gününün değişmesi binlerce izleyicinin gündemindeki yerini aldı. Haberimizin devamında Afili Aşk yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…