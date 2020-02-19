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21.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümüne Adnan’ın öfkesi damgasını vuracak. Defne ile Ömer birbirine kavuşmuşken Adnan onlar ayırmak için elinden geleni yapacak. Defne’yi takip etmeye başlayan Adnan, çevresini de olumsuz etkileyecek. Her yeni bölümü merakla izlenen dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Buna göre; Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 21.bölüm fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:18 ABONE OL
Benim Adım Melek 21.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin her bölümü soluksuz izlenirken izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Dizinin yeni bölümünde; Hafız'ın mirası artık güvenilir ellerdedir. Alpay ise Kenan'ın öfkesiyle karşı karşıya gelir. İzleyici şoke uğratacak çekişmeli sahnelerde Alpay, kurnazlığını konuşturup kendine bir çıkış yolu bulabilecek mi? Her şey yoluna yeni girmeye başlarken herkes kara bulutlardan etkilenecek mi? Benim Adım Melek 21.bölümde neler olacak? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne ve Ömer hasretle birbirlerine kavuşmuşken üzerlerine düşen gölgenin sahibi neler planlamaktadır?
Adnan'ın öfkesinin körüklediği ateş, çevresini de yakmaya başlamıştır. Artık her an Defne'yi takip edecektir.
El birliğiyle gereken yapılmış, Seyitali ve Cumali uzattıkları yardım elinin üzerinden şartlarını geri çekmiştir. Hafız'ın mirası artık güvenilir ellerdedir.
Kenan'ın öfkesiyle karşı karşıya kalan Alpay, kurnazlığını konuşturup bu durumdan da paçasını kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir? Her şey yoluna girmeye başlamışken, huzurlu gülümsemelerin üzerine kara bulutlar gönderip herkesin yüreğini parça parça eden kim olacak?

BENİM ADIM MELEK 21.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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