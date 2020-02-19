Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 158. son bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 158. son bölüm fragmanı izle!

Atv ekranlarının sevilen dizisi EDHO 158. Son bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde izleyicilerini heyecanlandıran yapımda bir sonraki hafta merak edilirken sizler için hazırladığımız haberimizde tanıtım videosu yayınlandığı an izleyebilirsiniz. Bu hafta Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. son bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 158. Bölüm fragmanı izlemek için haberimizi takip ediniz…

EDHO 158. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm ile ekranlardaydı. Diziyi izleyenler bir sonraki hafta yayınlanacak olan bölümün fragmanını araştırmaya başladı. Ancak henüz dizinin kanalı Atv tarafından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 158. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinden izleyebileceksiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EDHO EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. SON BÖLÜM NELER OLDU?

"Öldürdüler babamı reis!"

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.