Kuruluş Osman 12.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 11.bölümüyle nefes kesti. Ekrana gelen son bölümde Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Yeni bölüm fragmanında ise "Balgay yemi yuttu, ötesi bendedir " sözleri damga vuruyor. Haberimizde, Kuruluş Osman 12.yeni bölüm fragmanını izleyebilir, son bölümde yaşananlar hakkında detaylara erişebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 12.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

"Balgay yemi yuttu, ötesi bendedir!" #KuruluşOsman yeni bölümüyle 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ya şehadet, ya hürriyet!"

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar.

Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?