Kuruluş Osman Balgay tarihte var mı, nasıl öldü? Moğol komutanı Balgay’ın hayatı...

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman 11. bölümüyle televizyon seyircilerini ekran başına kilitledi. Kadrosunda pek çok önemli oyuncuya yer verilen dizide Moğol komutanı Balgay'ın hayatı yoğun olarak merak ediliyor. Durum böyle olunca, Kuruluş Osman Balgay tarihte var mı, nasıl öldü? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun olarak devam ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Balgay tarihte var mı, nasıl öldü? İşte Moğol komutanı Balgay'ın hayatı...

KURULUŞ OSMAN BALGAY TARİHTE VAR MI, NASIL ÖLDÜ? MOĞOL KOMUTANI BALGAY'IN HAYATI...

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Balgay hakkında bu bilgiler dışında pek fazla bilgi bulunmuyor. Dizide Moğol Komuytanı Balgay'ı ünlü oyuncu Yurdaer Okur canlandırıyor.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.