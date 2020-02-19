Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey geri dönecek mi, diziye katılacak mı? Ertuğrul Gazi ne zaman ve nasıl öldü?

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri dönecek mi, diziye katılacak mı? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün 11.bölümüyle ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde izleyicileri heyecanlandıran diyaloglar yer alırken vatandaşlar '' Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri dönecek mi, diziye katılacak mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Peki Ertuğrul Gazi ne zaman ve nasıl öldü? İşte merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN'DA ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNECEK Mİ, DİZİYE KATILACAK MI?

Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili net bir açıklama gelmiş değil. Ancak başarılı oyuncu daha önceden gelen "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izleyen Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.