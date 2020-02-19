Ramo 6. bölümde neler oldu? O hikaye ortaya çıktı! Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarına Salı akşamları gelen Ramo yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin son bölümünde işler karışmış, gerçekler ortaya çıkmıştı. Son bölümde İsmail'İn ölümü Taşkapı Mahallesi sakinlerini hüzne boğarken Sibel ile Ramo arasındaki yüzleşme sahnesi ekranlara damgasını vurdu. Ramo'nun Sibel'e hikayesini anlattığı sahne izleyenleri ekrana kilitledi. Dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanını merak edenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; Ramo 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 6.son bölümde neler oldu?

RAMO 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucunda Ramo'nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan'ın peşine düşerler. Ceyhan ise Ramo'nun beklemediği bir hamle yapar. Yavuz ise Ramo'nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo'yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.