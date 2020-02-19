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açıklandı mı? , Ramo, Hekimoğlu, Survivor 18 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim?

merakla bekleniyor. Televizyon ekranlarındaki yapımlar birinci olabilmek adına kıyasıya mücadele ederken diziler, filmler ve programlar arasında hangisinin birinci olduğu belli olacak. ekranlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ’de 2, Kanal D’de Hekimoğlu, ’de Ramo, TV 8’de Survivor gibi yapımlar arasında sıralama belli olacak. Medya gündemini yakından takip edenlerin merak ettiği 18 Şubat ? Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:07 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Ramo, Hekimoğlu, Survivor 18 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim?

18 Şubat reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenlerin ilgisini çekiyor. Her kanalda ayrı dizi ve filmlerin, programların yer alması vatandaşlar açısından keyif verirken herkes kendi izlediği yapımın birinci olmasını bekliyor. ATV'de EDHO, Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo, TV 8'de Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının olması rekabeti giderek arttırıyor. Buna göre; 18 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

18 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI

Televizyon ekranlarındaki yapımlardan hangisinin birinci olduğuna dair bilgi veren reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Ramo, Hekimoğlu, Survivor 18 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim?
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