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Sevilen şarkıcı ve oyuncu 'den kanalına çok özel açıklamalar

Sevilen şarkıcı ve oyuncu ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni şarkısı "Gitmişsin Çoktan" ve başrolünü üstlendiği, yakında vizyona girecek olan romantik komedi filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" hakkında açıklamalarda bulunan Keremcem'e en'lerini de sorduk.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 18:33 ABONE OL
Sevilen şarkıcı ve oyuncu Keremcem'den Bi'Başka YouTube kanalına çok özel açıklamalar

Hem oyuncu hem müzisyen olarak sevenlerinin karşısına çıkan Keremcem, 2020'de yeni bir albümün geleceği müjdesini verdi. Keremcem, geçtiğimiz günlerde bir radyo programında sarf ettiği ve çokça konuşulan "Müzikten özür dilerim" ifadesini, "Aslında benim sesimden şarkılarımı duymayı özleyen dinleyicilerimden özür dilemiştim. Ama artık özür dilemiyorum. Çünkü geliyorum" sözleriyle açıkladı.

Başrolünde yer aldığı ve yakında vizyona girecek filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" hakkında da konuşan sevilen isim, "Aşkı değişik yönleriyle anlatan bir film oldu. Karakterim aşkı arayan ama en yakın arkadaşı onu çapkınlık maceralarına sürüklediği için bundan mahrum kalan bir karakter. Ama en sonunda aşkı buluyor" dedi.

Oyunculuk ve şarkıcılık arasında seçim yapamayacağını söyleyen Keremcem, "Ben oyuncu şarkıcıyım" sözleriyle kendini ifade etti.

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Sevilen şarkıcı ve oyuncu Keremcem'den Bi'Başka YouTube kanalına çok özel açıklamalar
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