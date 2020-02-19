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'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı?

'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Sorusu birçok kişinin gündemindeki yerini aldı. Survivor'da dün gece ünlüler takımı için şok eden bir açıklama geldi. Tv8 ekranlarında henüz sezona yeni başlayan yarışmada iddialı isimler arasında gösterilen iki yarışmacı programa veda etti. ve Şaziye İvegün'ün diskalifiye olması üzerine izleyiciler büyük bir şok yaşarken yerlerine iki ünlü ismin katılacağını programın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen açıkladı. Bu açıklama ile ise programın sıkı takipçileri merakla yarışmaya yeni katılacak olan isimleri araştırmaya başladı. Peki, Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 12:24 ABONE OL
Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı?

'da dün akşam diskalifiye oldukları açıklanan ve Şaziye'nin yerine gelecek olan isimler izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. tarafından dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler takımı için iki iddialı isim sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine ise bu isimler yerine iki yeni ismin programa katılacağı bildirildi. Programın sıkı takipçileri internet üzerinden Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

ÜNLÜLER TAKIMINA BÜYÜK ŞOK! UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE DİSKALİFİYE OLDU!

Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Sorusu birçok kişinin gündemindeki yerini alırken konu ile ilgili detaylı bilgi yine yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Haberimizin devamında Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı?
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