Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında? Tılsımlı olduğu iddia edilen kitap yazarı Tuğçe Işınsu mesleği ne?

En az bir televizyon programında rastlanılan Tuğçe Işınsu ismi merak edildi. Kendisini kitap yazarı ve spiritüel danışman olarak adlandıran kadın aynı zamanda bir yaşam koçu. Geçtiğimiz günlerde çıkarttığı kitap ile ilgili sosyal medyadan yazılan yorumlar ile adından söz ettiren isim gündem oldu. Melek terapisi, enerji gibi kavramlarla birçok sorunun ortadan kalkacağını iddia eden isim buna göre kitaplar yazıyor. Yazdığı kitapları satın alan kişilerin başkasına vermemesi gerektiğini, sadece satın alan kişiye ait olduğunu eğer verirse tılsımın bozulacağını iddia ediyor. Bu konuşmalarıyla gündeme oturan Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında? İşte Tuğçe Işınsu biyografisi!

TUĞÇE IŞINSU KİMDİR?

Tuğçe Işınsu lise eğitiminin Işık Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına giriş yapan Tuğçe Işınsu bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra reklam yazarlığı , bilgi destek, Yaratıcı Yönetmenlik işlerinde çalıştıktan sonra Spirütüel Yaşam Danışmanlığı mesleğini yerine getirebilmek için birçok alanda eğitimler aldı.

Spiritüel Yaşam Koçluğu alanın ismini duyuran Tuğçe Işınsu, bu alanla ilgili televizyon ekranlarında programlar yapmaya başladı.