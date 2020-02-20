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Babil 6. bölüm fragmanı tamamı izle! "İrfan’ın aklında tek bir soru var"Babil 6. yeni bölüm fragmanında şok detay!

ekranlarının iddialı dizisi Babil 6. Bölüm fragmanı dizinin kanalı tarafından paylaşıldı. Her bölümü ile heyecanın doruklarda yaşandığı yapımda bu hafta; başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. Her Cuma yayınlanmaya devam eden yapımın yayınlanan fragmanı izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ederken haberimizin içerisinde Babil 6. Yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz… Peki, Babil 6. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 17:43 ABONE OL
Babil 6. bölüm fragmanı tamamı izle! İrfan’ın aklında tek bir soru varBabil 6. yeni bölüm fragmanında şok detay!

Babil 6. Yeni bölüm fragmanı izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden yoğun olarak yapılırken yarın ekranlara gelecek olan dizide her hafta olduğu gibi yine heyecan dorukta. Dizinin yayınlanan son bölümünde, kurduğu saadet zincirini bırakıp oğlu ve eşiyle birlikte oğlunun ameliyatı için ABD'ye gitmek üzere yola çıkan İrfan, Süleyman'ın adamları tarafından yakalanır. İrfan'ın aklında tek bir soru vardır: beni kim ihbar etti? Peki, Babil 6. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Babil 6. Bölüm fragmanı izle linki ve detaylar…

BABİL 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ŞÜPHELİLER: EGEMEN, AYŞE, İLAY

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil dizisinde, Halit Ergenç, idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakterini canlandırıyor; başarılı oyuncular Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrollerinde yer alıyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde, kurduğu saadet zincirini bırakıp oğlu ve eşiyle birlikte oğlunun ameliyatı için ABD'ye gitmek üzere yola çıkan İrfan, Süleyman'ın adamları tarafından yakalanır. İrfan'ın aklında tek bir soru vardır: beni kim ihbar etti?

Egemen mi?

İrfan'ın ortağı olan Egemen, kurdukları saadet zinciriyle hayatında ilk defa bu kadar çok parayla yanyana gelmiştir. Lüks arabalar, zengin kulüpler, şık kıyafetler.. Ancak İrfan'ın gidişi, bu hayalin sonu demektir. İrfan'ın gidişiyle tüm hayalleri suya düşen Egemen, şüpheli listesinin başındadır.

Ayşe mi?

Gizli bir polis olan Ayşe, görevi olmamasına rağmen İrfan'ın dünyasına ve Babil'e ilgi duyar. Yayınlanan son bölümde İrfan'ın printer'dan çıkarttığı biletleri ve üzerindeki yabancı ismi gören Ayşe, bu ismi araştırmaya başlamıştır. İrfan onun için değerli olsa da vazifesine bağlılığı onu şüpheli listesine sokmaktadır. Üstelik İrfan'ın aklına gelen ilk isim de Ayşe'dir.

İlay mı?

Süleyman'ın sevgilisi olsa da, İrfan'ı hala unutamadığı açıkça ortada olan İlay, İrfan'ın aniden ailesiyle birlikte ortadan kaybolmasını istemeyecektir. Aynı zamanda Babil'in batması, İlay'ın da para kaybetmesi demektir. İlay, bu sebeplerle şüpheli listesindedir.

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Babil 6. bölüm fragmanı tamamı izle! "İrfan’ın aklında tek bir soru var"Babil 6. yeni bölüm fragmanında şok detay!
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