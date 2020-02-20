Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölümde neler oldu? Doğduğun Ev Kaderindir 8.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde yer alan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir 7.son bölümüyle ekrana geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Müjgan'ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan'ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar. Dizinin sıkı takipçileri son bölüm ardından 8.bölüm fragman arayışına girişti. Hal böyle olunca '' Doğduğun Ev Kaderindir 8.bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetine dair tüm merak edilenler…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 8.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 8.bölümü 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak.

Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde, Sakine'nin Bayram'dan vazgeçişi, Zeynep'le ilişkisinde onarılması zor bir yara açar. Yıllardır kızına karşı kullandığı silahları etkisini yitirmeye başlar. Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi'nin attığı adım, Zeynep'in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur. Müjgan'ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan'ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar. Zeynep, Mehdi'ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.