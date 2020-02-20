Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve konusu bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanması ile izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecan ve adrenalinin zirvelerde yaşandığı film efsaneler arasındaki yerini alırken Mayıs ayında vizyona girecek olan serinin yeni filmi için binlerce kişi geri sayıma başladı. Bu akşam Star Tv ekranlarında olacak olan yapım ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

HIZLI VE ÖFKELİ 4 KONUSU NEDİR?

Düzenbazlıktan emekli Dominic Toretto'nun, Meksika sınırını aşıp orada adeta bir mülteci gibi yaşamaya kalkışmasının üzerinden sekiz koca yıl geçmiştir. Artık Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir sahil kulübesinde yaşamakta olan eski dolandırıcı Dom'un yanında, ABD'deki karanlık geçmişinden miras kalan tek varlık olan biricik sevgilisi Letty vardır. Orada yepyeni bir yaşama başlamaya çalışan Dom, polisin nefesini ensesinde hissetmekten de kurtulamamıştır. Kanun temsilcilerinin ve kolluk kuvvetlerinin daima peşinde olduğunun farkında olan ve çok sevdiği bir insanın trajik ölümünden sonra Los Angeles'a dönen Dom'un, ajan Brian O'Conner ile ezeli çatışması yeniden alevlenecektir. Ancak artık ortak bir düşmanları vardır. ABD'ye öldürücü maddelerin akışını sağlayan sosyopat ruhlu uyuşturucu kralına karşı mücadele edebilmek için güç birliği yapmak zorundadırlar. Uyuşturucu kralını bertaraf etmenin ve onun tarafından katledilen arkadaşlarının intikamını almanın tek çaresi, ikisinin arasında yepyeni bir güven ortamının tesis edilmesinden geçmektedir.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli 4 kadrosunda Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.

Hayranları tarafından merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek.