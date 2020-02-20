Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin yaptığı film 2017 yılı Amerikan-İngiliz ortak yapımı bir film. Aksiyon, fantastik ve macera türlerini kapsayan filmde kral Arthur’un efsanevi hikayesi anlatılıyor. Londra sokaklarında büyümüş baş karakter Arthur, saplandığı yerden efsanevi kılıcını çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiş ve bu şekilde büyümüş. Asıl mesele ise kılıcın nasıl kullanıldığını bilmekten geçiyor. Bu akşam ekranlarda yer alacak merakla beklenen nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:42 ABONE OL
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi için heyecan dorukta. Jude Law'ın başrolünde yer aldığı dizi 2017 yılında ABD-İngiltere ortak yapımı olarak biliniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Guy Ritchie oturuyor. Orijinal adı King Arthur: Legend of the Sword olan film bilim kurgu, aksiyon ve macera sevenler için birebir. Buna göre; Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN