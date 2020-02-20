Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir ve nasıl öldü? Alişar Bey’in hayatına dair merak edilenler...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 11.bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü başlamadan önce izleyiciler Osman Bey'in düşmanı Alişar Bey'in hayatına ilişkin detayları merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Bilindiği üzere Alişar Bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Peki, Alişar Bey kimdir, nasıl öldü? İşte Osman Bey'in düşmanı Alişar Bey'in hayatı!

KURULUŞ OSMAN ALİŞAR BEY KİMDİR?

Alişar Bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır. Osman bey Balhatun'u kendisine istemesi için Alişar beyi gönderir ama Alişar bet Balhun Hatun'u kendisine ister ancak alamaz.

OSMAN BEY'İN DÜŞMANI ALİŞAR BEY'İN HAYATI!

Gazi Osman Şah Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve tabii kazanan yine Osman Bey...

Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı. Bu suretle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içinde idi.

ALİŞAR BEY'İ CANLANDIRAN SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.

Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşındaTRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında "Gündüzün Karanlığı", 1993 yılında "Yasak Sokaklar", 1998 yılında "Unutabilsem" dizilerinde oynadı.