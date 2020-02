19 Şubat Reyting sonuçları burada! Kuruluş Osman, Zemheri, Çok Güzel Hareketler 2 Reyting sonuçları sıralaması ne oldu?

Dün akşam reyting sonuçları konusunda yoğun bir rekabet yaşandı. ATV'de iddialı dizi Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkarken, Kanal D'de sevilen program Çok Güzel Hareketler 2, ve Show Tv ekranlarında ise Zemheri dizisi bulunuyordu. Medya gündemini takip edenler ''19 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken sezona yeni başlayan dizi ve programların sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 19 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 ŞUBAT SIRALAMASI AÇIKLANIYOR...

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizin devamından 16 Şubat sıralamalarına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz…