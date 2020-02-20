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19 Şubat Reyting sonuçları burada! , Zemheri, Çok 2 Reyting sonuçları sıralaması ne oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de , Kanal D'de Çok 2 ve ekranlarında ise Zemheri dizisi yayınlandı. Buna göre medya gündemini takip eden vatandaşlar "19 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için geçtiğimiz akşam mücadele etti. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan dizi ve programların sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 19 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:00 ABONE OL
19 Şubat Reyting sonuçları burada! Kuruluş Osman, Zemheri, Çok Güzel Hareketler 2 Reyting sonuçları sıralaması ne oldu?

Dün akşam reyting sonuçları konusunda yoğun bir rekabet yaşandı. ATV'de iddialı dizi izleyicilerinin karşısına çıkarken, Kanal D'de sevilen program Çok 2, ve ekranlarında ise Zemheri dizisi bulunuyordu. Medya gündemini takip edenler ''19 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken sezona yeni başlayan dizi ve programların sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 19 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 ŞUBAT SIRALAMASI AÇIKLANIYOR...

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizin devamından 16 Şubat sıralamalarına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz…

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19 Şubat Reyting sonuçları burada! Kuruluş Osman, Zemheri, Çok Güzel Hareketler 2 Reyting sonuçları sıralaması ne oldu?
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