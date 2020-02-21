Arka Sokaklar 543. bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yine heyecan ve aksiyon dolu!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyisiyle buluştu. Her Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde heyecan zirvede yaşanıyor. Bu akşam Narkotik şubede görev yapmakta olan polis memuru Cumhur Varoş karanlık bir mahallede kurşunların hedefi olur. Narkotikten sorumlu İl Emn. Müd. Yrd. Aydın Öncel, Engin müdürden destek ister. Ekip, adı Mükerrem olan uyuşturucu satıcısından şüphelenilir. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Arka Sokaklar 543. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi, Müsteşar Kemal'in öldürülmesine neden olmak ve katilleriyle işbirliği yapmak gibi ağır suçlamalarla zan altında kalmıştır. Başta Cemal olmak üzere, ekibimiz Ezgi'nin durumundan dolayı fazlasıyla gergindir. Rıza bu işin çözülmesi için güvendiği bir avukatı devreye sokar. Dosyaya artık avukat Nedim Adalı bakacaktır. Ekip bu isimle ilk kez tanışıyor olsa da, Mesut için yeni bir karşılaşma olmaz. Nedim, mümkün olduğunca Mesut ile göz teması bile kurmamaya çalışır.

Narkotik şubede görev yapmakta olan polis memuru Cumhur Varoş karanlık bir mahallede kurşunların hedefi olur. Narkotikten sorumlu İl Emn. Müd. Yrd. Aydın Öncel, Engin müdürden destek ister. Ekip, adı Mükerrem olan uyuşturucu satıcısından şüphelenilir. Adamı gözaltına almak isterler. Engin önderliğinde ekibimiz mahallede adeta savaş çıkarır. Mükerrem sorguya götürülür. Suçlamaları reddeder. O sırada Cumhur'un eski ekibinden başka bir narkotik polisinin daha öldürüldüğü haberi gelir. Mükerrem gerçekten suçsuz mudur ? Cumhurların ekibi eskiden dört kişidir. İkisi öldürülür. Diğer iki kişi Barış ve Yasin'i koruma altına alınmak istenir. Barış'ın evinin bir polise göre fazlasıyla lüks oluşu ekibimizin dikkatini çeker.

Ezgi komiserin suçsuzluğu anlaşılacak mı? Av. Nedim Adalı'nın Mesut ile tanışıklığı nerden? Aralarında ne geçti? Narkotik Şubedeki polis cinayetlerinin perde arkasındaki isim kim?