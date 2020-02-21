Babil 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 6.bölümde neler oldu?

Babil 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cuma akşamları ekrana gelen yapımın son bölümünde İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Başrollerinde Ozan Güven, Aslı Enver ve Halit Ergenç'in rol aldığı dizinin son bölümünde Süleyman ve İrfan'ın karşı karşıya gelmesi heyecanın dozunu arttırıyor. Peki Babil 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 6.bölümde neler oldu?

BABİL 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 7.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil 7.bölümü 28 Şubat 2020 tarihinde Cuma akşamı ekrana gelecek.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman ve İrfan karşı karşıya!

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.