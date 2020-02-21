Gelinim Mutfakta Elif Akçam'dan skandal itiraf! 21 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında Elif Akçam araştırma konusu haline geldi. Gelinim Mutfakta Elif Akçam bugün yayınlanacak olan bölümde olay bir açıklamaya imza attı. Bir dönem belirli sebeplerden dolayı programdan ayrılan yarışmacının gidişi kadar gelişi de ayrı bir gündem haline geldi. Yarışmanın tanıtım videosunda eşinin başka bir kadınla aşk mektuplarını bulduğunu söyleyen yarışmacı yine dikkatleri üzerine çekerek medya gündemine geldi. İşte Gelinim Mutfakta Elif Akçam tarafından gelen skandal itiraf ve tüm detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA ELİF AKÇAM AÇIKLADI "EŞİMİN AŞK MEKTUPLARINI BULDUM"

Kanal D'de yayınlanan programın yarışmacıları Elif ve kaynanası Çiğdem Hanım programdan çekildiklerini duyurmuş sonrasında ise yarışmaya geri dönmüştü. Haberimizde, Elif'in skandal açıklamasına ve Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu soruların cevabına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...