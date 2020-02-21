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'dan skandal itiraf! Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim?

ekranlarının severek izlenilen yarışmacısı Elif'ten bugün skandal bir açıklama geldi. Programdan bir dönem ayrılan yarışmacı medya gündemine oturmuş ve binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline gelmişti. Sonrasında ise geri dönen ve yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan gelin kaynana ikilisinin her açıklaması olay yaratmaya devam ederken bugün yayınlanacak olan bölümde "Kocamın eski sevgilisiyle aşk mektuplarını buldum" açıklaması izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte Gelinim Mutfakta programının olay yarışmacısı 'ın yaptığı o itiraf ve kim elendi, haftanın birincisi kim? sorularınızın cevabı...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:07 ABONE OL
Gelinim Mutfakta Elif Akçam'dan skandal itiraf! 21 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim?

Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmasında araştırma konusu haline geldi. Gelinim Mutfakta Elif Akçam bugün yayınlanacak olan bölümde olay bir açıklamaya imza attı. Bir dönem belirli sebeplerden dolayı programdan ayrılan yarışmacının gidişi kadar gelişi de ayrı bir gündem haline geldi. Yarışmanın tanıtım videosunda eşinin başka bir kadınla aşk mektuplarını bulduğunu söyleyen yarışmacı yine dikkatleri üzerine çekerek medya gündemine geldi. İşte Gelinim Mutfakta Elif Akçam tarafından gelen skandal itiraf ve tüm detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA ELİF AKÇAM AÇIKLADI "EŞİMİN AŞK MEKTUPLARINI BULDUM"

Kanal D'de yayınlanan programın yarışmacıları Elif ve kaynanası Çiğdem Hanım programdan çekildiklerini duyurmuş sonrasında ise yarışmaya geri dönmüştü. Haberimizde, Elif'in skandal açıklamasına ve Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu soruların cevabına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

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Gelinim Mutfakta Elif Akçam'dan skandal itiraf! 21 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim?
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