Her Şey Mümkün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi?

Her Şey Mümkün filmi için geri sayım başladı. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan film güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile vizyona girdiğinde oldukça beğenilmişti. Kendi dünyasında yaşayan tesisatçı İbrahim'in iş adamına benzerliği sonucu hayatının bambaşka bir yöne evrilmesini konu alan film romantik ve macera türlerini barındırıyor. Buna göre; Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi? Her Şey Mümkün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk olarak 19 Mayıs 2017'de vizyona giren Her Şey Mümkün filmi Antalya'nın farklı ilçelerinde çekildi.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.