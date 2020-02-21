Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Her Şey Mümkün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi?

filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? nerede çekildi?

filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan film için geri sayım başladı. Zengin bir iş adamı, sevgilisi ile birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalır ve kendisine başka çareler aramaya başlar. Tesadüfen varlığından haberdar olduğu kendisine ikizi kadar benzeyen kişiyi bulur ve onunla yer değiştirir. Tesisatçı İbrahim ile iş adamının yer değiştirme hikayesi onları başka yollara sokacaktır. 2017 yılında vizyona giren film; romantik, komedi ve macera türlerinde olup yönetmen koltuğunda ise Alper Babayağmur oturuyor. ve ’ın başrolünde yer aldığı nerede çekildi? Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:25 ABONE OL
Her Şey Mümkün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi?

Her Şey Mümkün filmi için geri sayım başladı. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan film güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile vizyona girdiğinde oldukça beğenilmişti. Kendi dünyasında yaşayan tesisatçı İbrahim'in iş adamına benzerliği sonucu hayatının bambaşka bir yöne evrilmesini konu alan film romantik ve macera türlerini barındırıyor. Buna göre; Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi? Her Şey Mümkün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk olarak 19 Mayıs 2017'de vizyona giren Her Şey Mümkün filmi Antalya'nın farklı ilçelerinde çekildi.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her Şey Mümkün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN