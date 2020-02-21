Hercai 33. yeni bölüm fragmanı tamamı izle! Atv Hercai 33. yeni bölüm fragmanında şok eden detay!

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü gibi ünlü isimlerin bulunduğu Hercai 33. Yeni Bölüm fragmanı izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden devam ediyor. Sevilen yapım bu akşam Atv canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. İzleyicilerine keyifli zaman geçirmeye devam eden dizi her hafta izleyicilerini Cuma günleri ekrana kilitlemeye devam ederken Hercai 33. Yeni Bölüm fragmanı izle şeklindeki sorgulamalar devam ediyor. Hercai 33. Yeni Bölüm ile ilgili tüm detaylar…

HERCAİ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HERCAİ 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Biri bizi takip ediyor!"

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer.

Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.