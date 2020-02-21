Survivor Barış Murat Yağcı kimdir ve boyu kaç? Barış Murat Yağcı nereli?

Kariyer hayatına modellik ve oyunculuk ile başlayan şimdi ise Survivor Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı ismi yoğun olarak araştırılıyor. Hem yarışma performansı hem de yakışıklılığı ile göz dolduran oyuncu sergilediği tavır ile de epey beğenildi. Yarışmanın favorileri arasına adını yazdıran isim her hafta heyecan içerisinde izleniyor. Arama motorlarında aratılan Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı boyu kaç?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.