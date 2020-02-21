Survivor Tuğba Melis Türk kimdir ve kaç yaşında? İşte Tuğba Melis Türk biyografisi!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Tuğba Melis Türk ismi yoğun olarak araştırılıyor. Bulgaristan Sofya doğumlu genç oyuncu güzelliği ile de herkesin dilinde. Survivor yarışmasından önce modellik ve oyunculuk yapan genç isim adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Yarışmanın favori isimleri arasında yer alırken kendine has tarzı ve duruşu ile de göz dolduruyor. Güzelliği ile konuşulan Tuğba Melis Türk kimdir? Tuğba Melis Türk kaç yaşında ve nereli?

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan Sofya'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Tuğba Melis, ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiştir ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Özel bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu ve oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.

TUĞBA MELİS TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ

Hayatta Olmaz (2019)

Tutsak (2017) Nazlı

Fazilet Hanım ve Kızları (2017) Nil

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina

Kara Ekmek (2015-2016) Canan

Kaçak (2015) Zeynep (sadece son bölüm)

Şimdi Onlar Düşünsün (2014) Özge 4-7.Bölüm

Merhamet (2013-2014) Melike

Hatasız Kul Olmaz (2014) Duygu

Sana Bir Sır Vereceğim (2014) Deniz

Leyla ile Mecnun (dizi)(2013) Peri Kızı (Taş Bebek)

Krem(2012-2013) şelale

Kolpaçino: Bomba (2011)

Cehennem 3D (2010)

Sevgili Düşmanım (2008) Ezgi

Annem (2007) Başak

Senin Uğruna (2007) Emel

Arka Sokaklar (2006) Nesrin

Büyük Buluşma (2004) Yasemin

Adını Feriha Koydum (2012) Rüya Çelik (konuk oyuncu)

Bitmesin (2012)

Kara Ekmek - Canan (konuk oyuncu)

Bez Bebek - konuk oyuncu