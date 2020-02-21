Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Survivor'da geçen hafta kim elendi? Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu?

'da geçen hafta kim elendi? Survivor'da ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu?

programında izleyicileri şok eden olayın ardından bu akşam yayınlanacak olan bölümde izleyiciler Geçen hafta kim elendi? Survivor'da ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu? Sorularına yanıt aramaya başlıyor. Programın sunucusu ve yapımcısı ada konseyinde yaptığı son dakika açıklaması ile Uğur Pektaş ve Şaziye İvegen'in sakatlıkları nedeniyle yarışmadan çekildiğini diskalifiye olduğunu duyurmuştu. Tv8 ekranlarında yeni sezondaki ilk haftada yaşanan bu olay ünlüler takımı için büyük bir hayal kırıklığı olsa da yerlerine yeni isimler geleceği söylendi. İzleyicilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz haberimizde Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu? Sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor'da geçen hafta kim elendi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 15:41 ABONE OL
Survivor'da geçen hafta kim elendi? Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu?

Ekranların heyecan dolu yarışma programı 'da ünlü oyuncu ile ilgili olarak " Survivordan elendi mi, diskalifiye mi oldu?" soruları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Önceki sezonlarında yarışarak şampiyon olan oyuncu program sonrasında Arka Sokaklar isimli dizide rol almış ve büyük bir hayran kitlesinin de sahibi olmuştu. Henüz yayın hayatının başında olan programın 2020 sezonunda ünlüler takımında yer alan ve iddialı yarışmacı olarak gösterilen oyuncu Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin sakatlıkları sebebiyle yarışma macerasını sonlandırdı. Bunun üzerine ise yarışmanın izleyicileri konu ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Survivor'da geçen hafta kim elendi? Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR'DA ŞOK EDEN AYRILIK! İKİ ÜNLÜ İSİM YARIŞMADAN AYRILDI!

Geçtiğimiz bölümde ada konseyinde tarafından gelen son dakika açıklaması ile iki ismin Survivor macerasının son bulduğu söylenmişti. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz...

İşte detaylar

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor'da geçen hafta kim elendi? Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN