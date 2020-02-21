Ekranların heyecan dolu yarışma programı Survivor'da ünlü oyuncu ile ilgili olarak "Uğur Pektaş Survivordan elendi mi, diskalifiye mi oldu?" soruları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Önceki sezonlarında yarışarak şampiyon olan oyuncu program sonrasında Arka Sokaklar isimli dizide rol almış ve büyük bir hayran kitlesinin de sahibi olmuştu. Henüz yayın hayatının başında olan programın 2020 sezonunda ünlüler takımında yer alan ve iddialı yarışmacı olarak gösterilen oyuncu Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin sakatlıkları sebebiyle yarışma macerasını sonlandırdı. Bunun üzerine ise yarışmanın izleyicileri konu ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Survivor'da geçen hafta kim elendi? Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye neden yok, diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR'DA ŞOK EDEN AYRILIK! İKİ ÜNLÜ İSİM YARIŞMADAN AYRILDI!

Geçtiğimiz bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından gelen son dakika açıklaması ile iki ismin Survivor macerasının son bulduğu söylenmişti. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz...

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