Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Yasin Obuz'un hayatı ve hakkında merak edilenler!

Survivor 2020'de adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de Gönüllüler Takımı yarışmacılarından Yasin Obuz oldu. MasterChef programıyla tanınan Obuz, ilk elemenin yapıldığı haftada yaşadığı bir tartışmanın ardından oldukça merak edilmeye başlandı. Bu noktada, 'Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte, Gönüllüler Takımı'nda yer alan yarışmacının hayatı...

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacılarından birisi.

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.