Babil son bölümde neler oldu? Babil 7.bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Aslı Enver, Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı Babil 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı ekrana gelen dizi yine aksiyon ve macera dolu sahneler ile ekrana geldi. Son bölümde Süleyman ve İrfan karşı karşıya geldi. Deniz için yeni bir umut kapısı doğdu. Kudret ise İlay'ın ofisini patlattı ama bu durum beklenmedik sonuçları doğurdu. Merakla beklenen Babil yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Buna göre; Babil son bölümde neler oldu?

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman ve İrfan karşı karşıya!

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.

BABİL 7.BÖLÜM FRAGMANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!