Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;