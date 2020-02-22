Divan edebiyatında "Rahşiye" adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.2.2020 22:22Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 22:25ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;