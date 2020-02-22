Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Divan edebiyatında "Rahşiye" adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı?

Divan edebiyatında "Rahşiye" adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 22:25 ABONE OL
Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Divan edebiyatında Rahşiye adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Divan edebiyatında "Rahşiye" adlı kasideler hangi hayvan için yazılırdı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN