Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;