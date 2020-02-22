Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki,Hangi güney amerika ülkesinin sınırları kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.2.2020 21:59Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 22:00ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;