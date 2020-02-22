Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir?

Hangi ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki,Hangi güney amerika ülkesinin sınırları kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 22:00 ABONE OL
Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi güney amerika ülkesinin sınırlarının tamamı kuzey yarım küre içerisindedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN