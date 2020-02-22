Hercai 34.bölüm fragmanı izle! Hercai son bölümde neler oldu?

Hercai 34.bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Cuma akşamları yayınlanıyor. Heyecan ve aksiyon dolu dizinin son bölümünde Miran ve Reyyan beklenmedik olaylar ile karşılaşmış, izleyenler ekrana kilitlenmişti. Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Öte yandan hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgiler ile verdiğin savaşın dengesini değiştirecektir. Buna göre; Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 34.bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim tek sevgilim sensin!"

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar.

Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.

HERCAİ 34.BÖLÜM FRAGMANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!