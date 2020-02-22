Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.2.2020 21:50Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 21:50ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;