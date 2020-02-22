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"" hangi hayvanın diğer adıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 21:50 ABONE OL
Kastor hangi hayvanın diğer adıdır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

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"Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır?
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