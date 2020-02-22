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Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 22:31 ABONE OL
Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

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Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
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