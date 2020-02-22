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Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.2.2020 22:25Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 22:31ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;