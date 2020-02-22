Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;